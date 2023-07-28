【希望者のみラッピング無料】 ボブアレン vintage bob ナイロンハーフジップジャケット allen ナイロンジャケット

【商品説明】

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【注意事項】

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・古着なので、神経質な方はトラブルの原因になりかねますのでご購入をお控えください。

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・携帯での撮影となりますので、多少の色合いの誤差はご了承ください。

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・お問い合わせいただいていましても、即決優先で対応させていただきますので、ご了承ください。

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・クレーム、返品、交換は一切受け付けておりませんので、予めご了承ください。

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商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【商品説明】vintage ヴィンテージ ボブアレン bob allen ナイロンハーフジップジャケットアメリカの老舗ハンティングブランドのbob allen ナイロンハーフジップジャケット！！左胸にワンポイントのロゴ刺繍入り！襟付きのハーフジップと右肩部分のデザインが違うのが可愛いアイテム！！サイズ:Lカラー:ネイビー【注意事項】・古着なので、神経質な方はトラブルの原因になりかねますのでご購入をお控えください。・携帯での撮影となりますので、多少の色合いの誤差はご了承ください。・お問い合わせいただいていましても、即決優先で対応させていただきますので、ご了承ください。・クレーム、返品、交換は一切受け付けておりませんので、予めご了承ください。#古着#ヴィンテージ#50s#60s#70s#80s#90s#ハーフジップ#フリース#フリースジャケット#ナイロンジャケット#スウェット#アメカジ#ストリート#ボブアレン#boballen#ヘリーハンセン#HELLYHANSEN#OLDLANDSEND#ランズエンド

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