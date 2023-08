2022年新作入荷 Bristol F.C.Real WARM ネイビーL JACKET UP マウンテンパーカー

・F.C.Real Bristol (エフシーレアルブリストル)の「WARM UP JACKET」

・ブランドのアイデンティティであるフットボールを背景に、最先端のテクノロジーとシーズナルなデザインの最適解を導きアップデートを繰り返してきたウォームアップジャケット

・高い運動量が求められる肩、スリーブを有機的に切り替えたパターンをベースに、フロントにはエンブレムロゴワッペン&SOPH.ロゴ、Brisロゴ及びバックのF.C.Real Bristolロゴはリフレクタープリント

・フロントの計3箇所からなるポケットはフラップ&ジップ仕様にすることで防水性をアップ

商品名: エフシーアールビー F.C.Real Bristol WARM UP JACKET

品番: FCRB-220000

色: NAVY

定価52800円

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エフシーレアルブリストル 商品の状態 新品、未使用

