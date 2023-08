ご訪問ありがとうございます(*ˊᵕˋ*)੭ ੈ❤︎

ご訪問ありがとうございます(*ˊᵕˋ*)੭ ੈ❤︎Canon EOS Kiss X4 28-80mm Ⅴのご紹介です。カメラケース、Canon ZOOM 28-80mm Ⅴレンズ、充電器、バッテリー、キャップ各種×3、ストラップ、SDカード2GB付きの完全セットです!【防湿管理品】【動作確認済】【清掃済】◎少し価格は高くても、しっかりと動作確認、防湿管理されているものが欲しい方におすすめです。初期不良がございましたらもちろん保証いたしますので安心です。( *¯ ꒳¯*)◎フィルムカメラ初心者の方も大歓迎☆何かわからないことがあれば徹底的にサポートいたします(^^)/◎動作シャッター、フラッシュ、液晶表示、AFなどバッテリーを入れて動作確認を行っております。問題なくご使用いただけます。◎外観・状態ほとんど傷などなく、とても綺麗な極美品です!※外観全体をクリーニング、消毒しておりますので清潔です。◎光学レンズ、ファインダー内くもりカビなどなく、とても綺麗な状態です。◎付属品Canon ZOOM 28-80mm Ⅴレンズカメラケース充電器バッテリー×2ボディキャップフロントキャップリアキャップカメラストラップSDカード2GB発売された年代を加味して新品をSとするとA 程度のコンディションです。質問等ございましたら、お気軽にお声掛けください! 購入検討よろしくお願い致します! #フィルムカメラ #コンパクトフィルムカメラ #カメラ女子#レトロ写真#写真人気モデル/シリーズ···Canon EOS Kissカメラ種類···一眼レフ付属品···ストラップ、ケース、充電器、SDカード、バッテリー

