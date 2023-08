New battery OK . Motion OK . Cleaning OK.

─────◻️状態◻️─────

大きな傷や汚れはありません、小傷も少なく全体的に綺麗な状態です。

メッキ剥がれやガラス傷もないので気持ちよくお使い頂けます✩.*˚

動作は問題なく良好です。

純正革ベルトは使用感少なくとても良好な状態です。本体のみ。モンブラン。

こちらフォロー割引対象外です。

#古倉時計 #古倉時計MONTBLANC

────◻️お手入れ◻️────

✔️超音波洗浄OK

✔️研磨仕上げOK

✔️磁気抜き処理OK

✔️アルコール除菌OK

✔️ムーブメント、正規の物確認OK

✔️新品電池交換OK(2023年/4月)

─────◻️詳細◻️─────

■外観状態 本体 『全体的に綺麗』

ベルト『全体的に綺麗』

ガラス『傷なし』

■ケースSize 『約23mm』

■ベルトSize 『フリーサイズ』

■備考 『許可証の元 古物市場購入』

⚠️即購入OK

アクセサリー/ブレスレット/ヴィンテージ

/バングル/ジュエリー/ブランド品

:2023/d93

商品の情報 ブランド モンブラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

