【ラッピング不可】 DYE TIE THUNDER TEE　CHALLENGER ROSE Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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USAメーカーの"Alstyle Apparel & Activewear(通称AAA/トリプルエー)"社製のボディーを使用し、オリジナルのタイダイ染めを施したTシャツ。
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フロントにプリントが施されています。
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※TIE DYE染めにより、1点1点TIE DYE柄に若干の個体差がございます。予めご了承下さい。
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■サイズスペック
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L：身幅55cm 着丈71cm 肩幅51cm 袖丈18.5cm
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|チャレンジャー
|商品の状態
|新品、未使用
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新品未使用品LsizeTIE DYE THUNDER ROSE TEEUSAメーカーの"Alstyle Apparel & Activewear(通称AAA/トリプルエー)"社製のボディーを使用し、オリジナルのタイダイ染めを施したTシャツ。フロントにプリントが施されています。※TIE DYE染めにより、1点1点TIE DYE柄に若干の個体差がございます。予めご了承下さい。■サイズスペックL：身幅55cm 着丈71cm 肩幅51cm 袖丈18.5cmSAMSporkchopポークチョップ ネイバーフッドtenderloinテンダーロインチャレンジャーサムズRATSラッツシュプリームtokyoindians東京インディアンズchallengerチャレンジャー長瀬智也マインデニムロンハーマンm&mテンダーロイン ワコマリアポークチョップsupremeシュプリームneighborhoodネイバーフッドtenderloinゴッド セレクション トリプルエックスGOD SELECTION XXXchallenger チャレンジャーphazer tokyo フェイザートウキョウRATS ラッツ F-LAGSTUF-F フラグスタフporkchop ポークチョップHYSTERIC GLAMOURヒステリックグラマーシャツボーダーPORKCHOPキムタク木村拓哉HWYアンクラウドuncrowdハイドアンドシークブルコblucoアットダーティーatdirtyハウゼンブロスhwznbrossテンダーロインTENDERLOINポークチョップ PORKCHOPサムズ木村拓哉キムタクsamsチャレンジャーCHALLENGER ラッツ ratsredtailUSヤマダレンオモシーチャンネルタトゥースタジオヤマダチョッパーサイクルゾンビーズニューバランススケートボードエムアンドエム
商品の情報
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|L
|ブランド
|チャレンジャー
|商品の状態
|新品、未使用