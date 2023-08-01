爆売り！ ヴィンテージ Def Jam Tシャツ hiphop Rap 90s バンドT Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

90sDefJamのTシャツになります。
美品ですがプリントにシミあり‼️THE WHO Tシャツ
目立つダメージや色褪せも無く全体的にコンディションはかなり良いと思います
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ラップティーズ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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商品の情報
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|ラップティーズ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし