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爆売り！ ヴィンテージ Def Jam Tシャツ hiphop Rap 90s バンドT Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

90sDefJamのTシャツになります。
美品ですがプリントにシミあり‼️THE WHO Tシャツ
目立つダメージや色褪せも無く全体的にコンディションはかなり良いと思います
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商品の情報

商品のサイズL
ブランドラップティーズ
商品の状態目立った傷や汚れなし

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90sDefJamのTシャツになります。目立つダメージや色褪せも無く全体的にコンディションはかなり良いと思います肩幅 50cm身幅 51cm着丈 68cmcircle jerkspoison ideagang greenaccusedcro magscrumbsuckerssuicidal tendenciesseptic deathsex pistolsthe clashpowellsantacruzzorlacthrasherpusheddogtownoldskateRap teeRUN DMCrap teehiphopdef jamdeathlawビースティボーイズ2パックDrドレースヌープドッグパウエルゾーラックサンタクルーズスラッシャードッグタウンパスヘッドオールドスケート

商品の情報

商品のサイズL
ブランドラップティーズ
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爆売り！ ヴィンテージ Def Jam Tシャツ hiphop Rap 90s バンドT Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

32分钟前

爆売り！ ヴィンテージ Def Jam Tシャツ hiphop Rap 90s バンドT Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥17,500 ¥13,125

(税込) 送料込み
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a161b

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a161b
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