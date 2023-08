値下げ交渉大歓迎!

【商品説明】

●商品名

ANALOG LIGHTINGと「クローゼットは3色でいい」の著者、杉山律子さんとのコラボ商品です。

●サイズ フリー

肩幅42cm r身幅59cm r袖丈57cm 総丈114cm

(素人採寸です)

●状態

目立った汚れ等なく、美品です。

(写真でご確認ください)

※その他の状態については、写真でご確認ください。

【その他】

●真贋の正規品を取り扱う、ブランドショップで購入いたしました。

●多少のお値下げは受け付けますので、具体的な金額をご提示ください。

●すり替え防止の為、返品はできません。

●素人検品のため、商品の状態については写真等で判断をお願いいたします。また、中古品にご理解のある方のみ、ご検討をお願いいたします。

●プロフィールをご一読ください。

また、フォロー割もございますので是非ご活用ください。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アナログライティング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

