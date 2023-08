converse ct70 サイズ27.5cm(UK9)

2021年にstockxで購入しました。

断捨離のため出品です。

写真の通りの使用感です。

即時購入も受け付けております。

よろしくお願いします!

人気モデル···converse ct70(チャックテイラー)

スニーカー型···ローカット(Low)

●商品名:CONVERSE Chuck Tayler 70'

●カラー:

ブラック

●サイズ:

27.5cm(UK9)

●状態:

2021年に購入しましたが、

着用回数は少ないです。

晴れている日のみ着用。

●納品書/タグ :

写真に載せているタグもお送りいたします。

注文番号等の特定につながる箇所は消してます。

●その他、注意事項:

自宅内で保管しております。

⚠︎ 写真の通りの使用感です。

箱は綺麗に保管していたため

箱に入れて発送させていただきます。

神経質な方などはご遠慮ください。

古着等にご理解ある方宜しくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド コンバース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

