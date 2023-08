UNITED ARROWS green label relaxing TWウォッシャブルトロ オープンカラー シャツ-マシンウォッシャブル・防シワ・ストレッチ- ユナイテッドアローズ グリーンレーベルリラクシング トップス シャツ

定番で人気のオープンカラーシャツが登場!

■デザイン

適度にゆとりを持たせながらも、すっきりとしたシルエットが特徴。

襟元は空きすぎないように調整することでクリーンな印象に仕上げました。

豊富なカラー展開もポイントの1つ。

■素材

毛×ポリエステル素材を使用。

伸縮性のあるトロピカル生地です。

■コーディネート

細身のキレイ目なパンツで合わせた大人カジュアルがおすすめ。

============================

裏地:なし

透け感:なし

伸縮:なし

光沢感:あり

機能性:マシンウォッシャブル/防シワ/ストレッチ

============================

サイズ:L:着丈72 肩幅52 身幅60 そで丈27.5

色:ネイビー

素材:素材:ポリエステル45% 毛40% 複合繊維(ポリエステル)15%

状態 : 1回着用のみ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エイチビューティーアンドユースユナイテッドアローズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

