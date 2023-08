袋に入れて保管しています。

未使用ですが神経質な方は購入をお控えください。

ハンガーは外して畳んで発送しますので、ご了承ください。

◼商品説明◼

ヴィンテージライクなデザインが特徴のフェイクレザーベスト。

肩先を少し出すことで、ハードになりやすいレザーベストにフォルムをプラス。

ジャケットやコートに重ねるのもおすすめ。

モデル162cm

◼MATERIAL◼

表地:Polyurethane 100% 裏基布:polyester 65% Cotton 35%

裏地:Nylon 100%

◼SPEC◼

サイズFREE : 着丈46cm 身幅86cm 肩幅46cm 裾幅82cm

サイズ表記はあくまでも目安としてご参照ください。

MADE IN JAPAN

#FUMIKAUCHIDA

#jonnlynx

#JUNMIKAMI

#CITYSHOP

などお好きな方にもおすすめです。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ロクビューティアンドユースユナイテッドアローズ 商品の状態 新品、未使用

