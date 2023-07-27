（お得な特別割引価格） 【newデザイン】輝く　モアッサナイト　ダイヤ　リング　K18YG リング

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シャネル ココクラッシュ リング ダイヤ5P #50



TASAKI タサキ ダイヤモンド エタニティ リング 0.34ct

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・重量 3カラット

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・カラーグレード colorless 無色

TIFFANY ティファニー ナロー リング 13号

・クラリティグレード(透明度) VVS1

yo様 専用出品 クロムハーツ スクロールバンドリング(ギャラ付)

・カットグレード Excellent

ヴァンクリーフ&アーペル ペルレ リング スモール YG #48



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◾リングサイズ/材質:14号/k18ホワイト/ピンクゴールド

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◾発見された経緯(ご参考)

シャネルの指輪

1893年、地球に落ちてきた隕石の衝突跡から、宝石のかけらが発見されました。当初、ダイヤモンドと思われていたこの宝石は、研究によって「炭化ケイ素」という物質の結晶であることが判明し、「モアサナイト」と名付けられました。 モアサナイトは、地球上において産出されることが非常に稀なため、天然モアサナイトの結晶は希少性があまりに高く、使用が禁じられています。

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

★実作商品につき、写真転載は禁止★ご購入前コメントを頂くようお願い致します在庫が切れた場合オーダーメードを承ります〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜最高品質モアサナイトをご提供皆様からの好評をご覧ください最強なエビデンス是非、フォローしてください！【フォロワー様5％引き】-------------------------------------------新品、未使用！ダイヤモンドよりも輝くモアサナイト 国内外人気拡大中！数量限定、お早めに！◾モアサナイト(メイン石) 英文鑑定書:プラス3,000円で発行可能・ブリリアントラウンドカット・重量 3カラット・カラーグレード colorless 無色・クラリティグレード(透明度) VVS1・カットグレード Excellent◾リングサイズ/材質:14号/k18ホワイト/ピンクゴールド (他サイズ新作可)◾発見された経緯(ご参考)1893年、地球に落ちてきた隕石の衝突跡から、宝石のかけらが発見されました。当初、ダイヤモンドと思われていたこの宝石は、研究によって「炭化ケイ素」という物質の結晶であることが判明し、「モアサナイト」と名付けられました。 モアサナイトは、地球上において産出されることが非常に稀なため、天然モアサナイトの結晶は希少性があまりに高く、使用が禁じられています。**********************************最大規模モアサナイト取り扱い販売中全品最高ランクDカラー、VVS1、excellent石を使用色膜使用せず、色落ち、変色しない#るいモアサナイト#るいモアサナイトリング**********************************#リング#アクセサリー#ブレスレット#モアサナイト #ダイヤモンド#ネックレス#ピアス#モアッサナイト#新婚旅行#婚約指輪#エンゲージリング#エタニティリング#ハネムーン#指輪#エングージ#プロポーズ大作戦#プロポーズ#クラシックリング#moissanite#ジュエリー#おしやれさんと繁がりたい#プレ花嫁#天然石#パワーストーン#アクセサリー#オーダーメイド#結婚準備

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