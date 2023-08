超安い RUN 希少　90’s DMC フェード Tシャツ　ビンテージ　Anvil Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

#FULLHOUSESHOP をご覧いただいてありがとうございます。他にもいろいろ出品しております!!

フォロー、まとめ買い大歓迎!

送料込即購入OK!

お支払い確認から48時間以内に発送致します。

【詳細】

90’s anvil アンビル フェード感 黒Tシャツ ビンテージ XL DJ DAWN WITH THE J.M.J

Y2K DAWN WITH THE J.M.J ( Jam Master Jay / RUN DMC )

昔からのコレクション品になります。

アンビルボディでフェード感ありのビックシルエットTシャツ。

デザインもとてもおすすめでなかなか出てこない一着になります。

これからも高騰する可能性がかなり高い一着です。

コレクションとして保管していたので、コンディションは 目立つ汚れ・ダメージなく状態良好です。

(しかしヴィンテージ商品の為、当方が気付かない経年等での汚れ・スレ・穴等がある可能性があります。ご了承下さい。)

#FULLHOUSE_VINTAGE_T

ヴィンテージ等、出品しています。飛んで見てください!

【サイズ】

・size XL

・着丈 72cm

・身幅 60cm

・肩幅 58cm

※素人寸法ですので多少の誤差はございます。大きさの目安としてご参考にしてください。

※主観での判断ですので細かなところをお気になさる方は入札をお控えいただきますようお願いいたします。

ご質問などございましたらお気軽にお尋ねください。

希少 レア 古着 USED ユーズド オシャレ VINTAGE ヴィンテージ old オールド ストリート ビックシルエット ビックサイズ オーバーサイズ 80s 90 ビンテージ デッドストック ヒップホップ シングルステッチ コピーライト アーティストTシャツ バンドTシャツ HIPHOP

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

