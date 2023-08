正規 クリープハイプ 廃盤音源CD 邦楽

クリープハイプ

廃盤音源CD

クリープハイプが2009年11月16日に現メンバーで初めて行ったときのライブ音源になります。

他フリマサイトで譲ってもらいました。

収録曲

1.ボーイズENDガールズ

2.MC〜弾き語りイントロ〜イノチミジカシコイセヨオトメ

3.蜂蜜と風呂場

問題なく再生できることは確認済みです。

送料手数料込みのため、お値下げは考えておりません。

最初に購入した方とのお取引となりますので、コメントなしで購入していただいてかまいません。

※トラブル回避のため、プロフィール欄もご覧ください。

よろしくお願いいたします。

King Gnu Homecomings yonige kobore KOTORI sumika マカロニえんぴつ My Hair is Bad ネクライトーキー FOMARE Saucy Dog ハルカミライ SHE'S 羊文学 ヨルシカ YOASOBI ずっと真夜中でいいのに。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

