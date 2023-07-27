【公式】 ノースフェイス コンパクトジャケット 140cm ジャケット/上着

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ノースフェイス コンパクトジャケット 140cm

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高め設定ですが値下げ交渉不可です(´•ω•̥`)

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発送しやすいサイズに畳み直したいので

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袋は新しいのにかえてから発送致します。

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キッズ10A(子供10才前後)■新品■モンクレール BADY ダウンジャケット

自宅保管のため神経質で細かい方は御遠慮くださいm(_ _)m

商品の情報 商品のサイズ 140cm ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

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