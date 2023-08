アイドルホースぬいぐるみセットになります。

☆サイレンススズカ BEST100

【稀少】マンハッタンカフェ ぬいぐるみ ウマ娘アイドルホース競馬AVANTI有馬

☆ジェンティルドンナ

ドバイシーマクラシック

両方ともSサイズになります。

家族のものより出品しております。

個々にopp袋に入れて自宅保管のため、尻尾、耳などにクセがついております。

紙のタグは両方ついておりますが、サイレンススズカの方には折れ、ジェンティルドンナは後ろ側にシールの剥がした後があります。

またジェンティルドンナの脚に糸がついております。

(画像9枚目)

他に主観では目立つものは見受けられませんが、素人検品のため、見落としがあるかもしれません。

画像でご確認頂きまして、細部まで気にされる方はご遠慮ください。

年数が経っておりますので、上記をご理解頂いた上で、ご購入の検討をお願い致します。

自宅保管、喫煙者、ペットはおりません。

※バラ売り不可になります。

#アイドルホースぬいぐるみ

#サイレンススズカ

#ジェンティルドンナ

#宝塚記念

#ドバイシーマクラシック

#ターフィーショップ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

