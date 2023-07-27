新素材新作 winter bqeyz シルバー骨伝導試聴のみ 3.5mm 美品 イヤピ未使用 イヤフォン

bqeyz winter骨伝導とダイナミックドライバーのハイブリッドイヤホンです。イヤーピースは未使用で試聴のみで出音問題ありません。

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音的にはリスニング寄りで低音も強すぎず、骨伝導が中高音に効いており、特にボーカルが際立つので、自分はクラシックメインなので好みとは合いませんでしたが、声イヤホンとして価格帯以上のコスパがあると思います。

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

bqeyz winter骨伝導とダイナミックドライバーのハイブリッドイヤホンです。イヤーピースは未使用で試聴のみで出音問題ありません。音的にはリスニング寄りで低音も強すぎず、骨伝導が中高音に効いており、特にボーカルが際立つので、自分はクラシックメインなので好みとは合いませんでしたが、声イヤホンとして価格帯以上のコスパがあると思います。LETSHUOER S12 Proやmoondrop Katoと並ぶ価格帯の名機です。ビルドクオリティもしっかりしており、付属のケーブルも質が良く太めですが柔らかく取り回しが良いです。BQEYZ ビーキューアイズ Winter シルバー (3.5mmプラグ) 有線イヤホン リケーブル対応ブランド：ー当方非喫煙非ペット環境です。AAW Canal works Campfire audio Fitear JH audio 64 audio Dita FAudio final Jomo Noble qdc Shure Sony Ultimate ears Unique melody Westone Lotoo Ibasso Chord AK Onkyo Pioneer Cayin Astell&Kern hidizs Intime AZLA JVC SENNHEISER Kinera RHA Empire ears Oxygen Aroma AKG Oriolus Airpods effect audio PW wagnus onso Luminox ORB ultrasone acoustune hiby fiio beyer dynamic apple grado ifi luxury & precision tempotec shanling

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