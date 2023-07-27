大注目 新品 ニキシー管風 LEDデジタル卓上時計 RGBフルカラー 置時計

ニキシー管時計をLEDで再現した時計になります。

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電源はusb給電となります。

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時間を一度設定しますとシステムが自動的に記憶して、次回使用する時再度設定する必要がありません。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ニキシー管時計をLEDで再現した時計になります。RGBカラー制御で1600万色調整可能です。時計モード、ストップウォッチモード切り替え電源はusb給電となります。時間を一度設定しますとシステムが自動的に記憶して、次回使用する時再度設定する必要がありません。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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