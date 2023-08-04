クリスマス特集2022 【ほぼ未使用】MARNI フラットシューズ/バレエシューズ

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踵に靴擦れ防止パットを靴屋さんで貼って頂いておりますのでそのままお譲りします

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底から見たつま先のソールが少し剥げていますが、前から見ると目立たないと思います

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fs/ny fs/ny エフエススラッシュエヌワイ SLOOP 未使用品

素材···本革、スエード

Jimmy Choo ☆ Flat Size 39

柄・デザイン···無地

ペリーコ フラットパンプス 36 美品



【美品】MANOLO BLAHNIK／マノロブラニク ハンギシ レース

これ以上はお値引きしかねますので交渉お控えください

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド マルニ 商品の状態 未使用に近い

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商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド マルニ 商品の状態 未使用に近い

未使用 コーチ ☆ シグネチャー キャンバス エスパドリーユ スリッポン 7BMADARANINGEN シューズA TOKYO クルントウキョウ ラウンドトゥ バレエシューズGianvito Rossi スクエアトゥ フラットシューズ 37御専用 2020c シャネル CCロゴ エスパドリーユ スリッポン CHANELペリーコ✩フラット パンプス ANDREA 37 ウルトラマリン PELLICOマルジェラ タビ バレエシューズJimmy Choo エスパドリーユ☆36【極美品】トリーバーチ ミニートラベル バレエシューズ フラットシューズトリーバーチ フラットシューズ ピンク