自作ゲーミングPCです。

銀河英雄伝説Ⅳ EX for Windows95

3年前に自作し、半年前に新しいものにしたためお売りします。

MSX2 メタルギア

主にゲームに使用していました。使用頻度は、1日2時間程度。APEXではプロが使用している競技設定で144FPS弱でした。Fortniteは低設定、クリエイティブで240FPSくらいだったと思います。

希少 限定 iMacinfish AQUAZONE オプションディスク



【レア】 SHARP X1用 ハドソン 爆撃隊ラディックス 3インチFD

スペック

Dung Phung様専用



スカフ コントローラー 値下げ中

OS Windows10 home

Pocket SDVX Pico v5 コントローラー

CPU Intel Core i3 9100f

ゲームキャプチャ j5create JVA14

GPU gtx 1060 6gb

フェニックスワン 旧型 ビートマニア iidx コントローラ 静音化

メモリ 16gb

激レア FM TOWNS モンキーアイランド2 ル・チャックの逆襲

ssd 240gb

LogicoolG PROゲーミングpc テンキーレス

hdd 500gb

シロナガス島への帰還クラファン返礼品コンプリートセット

付属品 電源ケーブル

Xbox elite controller2 新品未開封エリートコントローラー2



X1 turbo クリスタルソフト 夢幻の心臓Ⅱ

値下げ可能です!

Blackish House sideA→←sideZ ブラッキッシュハウス



優作様専用 PCゲームセット

気軽にコメントしてください。

The Tower II タワーキットCD Christmas Story



Thrustmaster TCA Airbus Edition

#ゲーミングPC

【未開封】ソーサリアン コンプリートWindows10対応版

#Apex Legends

(新品) 終のステラ 豪華限定版

#Fortnite

beatmania ⅡDX 専用コントローラー プレミアムモデル BF001

#自作PC

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

自作ゲーミングPCです。3年前に自作し、半年前に新しいものにしたためお売りします。主にゲームに使用していました。使用頻度は、1日2時間程度。APEXではプロが使用している競技設定で144FPS弱でした。Fortniteは低設定、クリエイティブで240FPSくらいだったと思います。スペックOS Windows10 homeCPU Intel Core i3 9100fGPU gtx 1060 6gbメモリ 16gbssd 240gbhdd 500gb付属品 電源ケーブル値下げ可能です!気軽にコメントしてください。#ゲーミングPC#Apex Legends#Fortnite#自作PC

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

銀河英雄伝説Ⅳ EX for Windows95MSX2 メタルギア希少 限定 iMacinfish AQUAZONE オプションディスク【レア】 SHARP X1用 ハドソン 爆撃隊ラディックス 3インチFDDung Phung様専用スカフ コントローラー 値下げ中Pocket SDVX Pico v5 コントローラーゲームキャプチャ j5create JVA14フェニックスワン 旧型 ビートマニア iidx コントローラ 静音化