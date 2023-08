ご覧頂き誠に有難う御座います。

CHROME HEARTS クロムハーツ 迷彩キャップ



●GUESSの小物おまとめ!

●総額 約【22000円】

●すべて新品未使用です♪

これからの夏・フェス・ライブなどご愛用頂けるとおもいます!

ご検討よろしくお願いいたします。

※お値下げ交渉は希望額をご提示くださいませ。

-----------------------------------

【商品詳細】

GUESS RISING

ゲス ライジング

キャップ

靴下×2セット

プールバッグ

【サイズ】

◆キャップ:フリーサイズ

内回り:約45-55cm

トップ~つば元:約16cm

◆靴下

白 :約19~20cm

チェック:約22cm

◆バッグ

縦:約53cm

横:約49cm

底:約13cm

【ランク】

N

-----------------------------------

■参考/ランクの程度

N:新品

S:未使用品

A:極美品

AB:美品(使用感小)

B:使用感中

C:使用感大

D:ジャンク扱い

-------------------------

【状態】

新品未使用

~タグ記載価格~

バッグ :¥12000(Tax in)

キャップ:¥6000 (Tax in)

靴下×2:¥3600(+税)

【付属品】

商品タグ

【購入先】

古物事業者限定 ブランドオークション

(古物許可保持者限定)

06443300

-----------------------------------

B55873

商品の情報 ブランド ゲス 商品の状態 新品、未使用

