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夏セール開催中 MAX80%OFF！ [BlankV]さん専用 :DW-6640RE-1JR 40周年記念モデル 腕時計(デジタル)

商品の説明

【セールスポイント】18,700 2023年に40周年を迎えるG-SHOCKの限定+モデル「G-SHOCK 40th Anniversary REMASTER BLACK(リマスター・ブラック)」シリーズです。マイルストーンや石碑をイメージし、過去40年の歴代モデル名をバンドに刻み、全体をオールブラックで仕上げました。サイドボタンにはスターマークを刻印し、ベゼルとバンドにはバイオマスプラスチックを採用しました。バックライト、ケースバックにはG-SHOCK25th、30th、35thのロゴもデザインを手がけたエリック・ヘイズの手による40thロゴを、遊環には“40”を表現するスターマークを刻印しました。・ケース/ベゼル材質:樹脂(バイオマスプラスチック)・樹脂バンド(バイオマスプラスチック)・耐衝撃構造(ショックレジスト)・20気圧防水・電池寿命:約5年・無機ガラス・ストップウオッチ・タイマー・マルチアラーム・時報・報音フラッシュ機能・LEDバックライト・フルオートカレンダー・平均月差:±15秒・12/24時間制表示切替・バンド適応サイズ:145〜205mm・サイズ(H×W×D)/質量 :53.2 × 50 × 18.7 mm/71g
”クラシック”アップルウォッチケース サイズ41mm
【1年間メーカー正規保証書説明書付】（お買い上げ日　記入捺印します）誕生日や記念日にメッセージカード　ラッピング無料（ご希望の方ご連絡下さい）◇メンズ23年05月発売dwe-5657re-1jr dw-6640re-1jr ga-
Apple Watch series6
dw-5900fa-1jr 2140re-1ajr ga-114re-1ajr
【Dai様専用】GMW-B5000MB 延長保証あり
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【生産終了・美品】G-SHOCK GA-110CS アイアンマン
カラー・・・ブラック
HEALBE GoBe3 スマートウォッチ カロリー計算 ブラック 新品
カラー...ブラック
未使用 G-SHOCK GW-5600J タフソーラー 電波受信 マルボロ限定
バンド...樹脂・シリコンバンド
G-SHOCK×RODY Meets TOFU　ピンク
ムーブメント...クォーツ・電池式

G-SHOCK フロッグマン『GF-8250BS-1JR』『ベルベゼセット』

商品の情報

ブランドジーショック
商品の状態新品、未使用
【セールスポイント】18,700 2023年に40周年を迎えるG-SHOCKの限定+モデル「G-SHOCK 40th Anniversary REMASTER BLACK(リマスター・ブラック)」シリーズです。マイルストーンや石碑をイメージし、過去40年の歴代モデル名をバンドに刻み、全体をオールブラックで仕上げました。サイドボタンにはスターマークを刻印し、ベゼルとバンドにはバイオマスプラスチックを採用しました。バックライト、ケースバックにはG-SHOCK25th、30th、35thのロゴもデザインを手がけたエリック・ヘイズの手による40thロゴを、遊環には“40”を表現するスターマークを刻印しました。・ケース/ベゼル材質:樹脂(バイオマスプラスチック)・樹脂バンド(バイオマスプラスチック)・耐衝撃構造(ショックレジスト)・20気圧防水・電池寿命:約5年・無機ガラス・ストップウオッチ・タイマー・マルチアラーム・時報・報音フラッシュ機能・LEDバックライト・フルオートカレンダー・平均月差:±15秒・12/24時間制表示切替・バンド適応サイズ:145〜205mm・サイズ(H×W×D)/質量 :53.2 × 50 × 18.7 mm/71g【1年間メーカー正規保証書説明書付】（お買い上げ日　記入捺印します）誕生日や記念日にメッセージカード　ラッピング無料（ご希望の方ご連絡下さい）◇メンズ23年05月発売dwe-5657re-1jr dw-6640re-1jr ga- dw-5900fa-1jr 2140re-1ajr ga-114re-1ajr #カシオ　#CASIO　#Gショック　 #デジタル　#メンズ腕時計　#正規品新品　#ギフトラッピング無料　#ジーショック #腕時計　#送料無料　#正規品新品　#保証書正規品　#正規品新品保証書付き　#デジタル腕時計　#国内モデル　#国内正規品カラー・・・ブラックカラー...ブラックバンド...樹脂・シリコンバンドムーブメント...クォーツ・電池式

商品の情報

ブランドジーショック
商品の状態新品、未使用

夏セール開催中 MAX80%OFF！ [BlankV]さん専用 :DW-6640RE-1JR 40周年記念モデル 腕時計(デジタル)

56分钟前

夏セール開催中 MAX80%OFF！ [BlankV]さん専用 :DW-6640RE-1JR 40周年記念モデル 腕時計(デジタル)

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G-SHOCK カシオ Gショック CASIO 40th Anniversary REMASTER BLACK DW-6640RE-1JR デジタル 腕時計 メンズ リマスター ブラック【2023 新作】

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カシオ 腕時計 G-SHOCK DW-6640RE-1JR 40周年記念モデル デジタル

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G-SHOCK40周年記念モデル「DW-6640RE-1」の画像確認！バックライト

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【40周年限定】G-SHOCK DW-6640RE-1JR（新品正規品）

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