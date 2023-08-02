夏セール開催中 MAX80%OFF！ [BlankV]さん専用 :DW-6640RE-1JR 40周年記念モデル 腕時計(デジタル)

【セールスポイント】18,700 2023年に40周年を迎えるG-SHOCKの限定+モデル「G-SHOCK 40th Anniversary REMASTER BLACK(リマスター・ブラック)」シリーズです。マイルストーンや石碑をイメージし、過去40年の歴代モデル名をバンドに刻み、全体をオールブラックで仕上げました。サイドボタンにはスターマークを刻印し、ベゼルとバンドにはバイオマスプラスチックを採用しました。バックライト、ケースバックにはG-SHOCK25th、30th、35thのロゴもデザインを手がけたエリック・ヘイズの手による40thロゴを、遊環には“40”を表現するスターマークを刻印しました。・ケース/ベゼル材質:樹脂(バイオマスプラスチック)・樹脂バンド(バイオマスプラスチック)・耐衝撃構造(ショックレジスト)・20気圧防水・電池寿命:約5年・無機ガラス・ストップウオッチ・タイマー・マルチアラーム・時報・報音フラッシュ機能・LEDバックライト・フルオートカレンダー・平均月差:±15秒・12/24時間制表示切替・バンド適応サイズ:145〜205mm・サイズ(H×W×D)/質量 :53.2 × 50 × 18.7 mm/71g

”クラシック”アップルウォッチケース サイズ41mm

【1年間メーカー正規保証書説明書付】（お買い上げ日 記入捺印します）誕生日や記念日にメッセージカード ラッピング無料（ご希望の方ご連絡下さい）◇メンズ23年05月発売dwe-5657re-1jr dw-6640re-1jr ga-

Apple Watch series6

dw-5900fa-1jr 2140re-1ajr ga-114re-1ajr

【Dai様専用】GMW-B5000MB 延長保証あり

#カシオ #CASIO #Gショック #デジタル #メンズ腕時計 #正規品新品 #ギフトラッピング無料 #ジーショック #腕時計 #送料無料 #正規品新品 #保証書正規品 #正規品新品保証書付き #デジタル腕時計 #国内モデル #国内正規品

【生産終了・美品】G-SHOCK GA-110CS アイアンマン

カラー・・・ブラック

HEALBE GoBe3 スマートウォッチ カロリー計算 ブラック 新品

カラー...ブラック

未使用 G-SHOCK GW-5600J タフソーラー 電波受信 マルボロ限定

バンド...樹脂・シリコンバンド

G-SHOCK×RODY Meets TOFU ピンク

ムーブメント...クォーツ・電池式

商品の情報 ブランド ジーショック 商品の状態 新品、未使用

【セールスポイント】18,700 2023年に40周年を迎えるG-SHOCKの限定+モデル「G-SHOCK 40th Anniversary REMASTER BLACK(リマスター・ブラック)」シリーズです。マイルストーンや石碑をイメージし、過去40年の歴代モデル名をバンドに刻み、全体をオールブラックで仕上げました。サイドボタンにはスターマークを刻印し、ベゼルとバンドにはバイオマスプラスチックを採用しました。バックライト、ケースバックにはG-SHOCK25th、30th、35thのロゴもデザインを手がけたエリック・ヘイズの手による40thロゴを、遊環には“40”を表現するスターマークを刻印しました。・ケース/ベゼル材質:樹脂(バイオマスプラスチック)・樹脂バンド(バイオマスプラスチック)・耐衝撃構造(ショックレジスト)・20気圧防水・電池寿命:約5年・無機ガラス・ストップウオッチ・タイマー・マルチアラーム・時報・報音フラッシュ機能・LEDバックライト・フルオートカレンダー・平均月差:±15秒・12/24時間制表示切替・バンド適応サイズ:145〜205mm・サイズ(H×W×D)/質量 :53.2 × 50 × 18.7 mm/71g【1年間メーカー正規保証書説明書付】（お買い上げ日 記入捺印します）誕生日や記念日にメッセージカード ラッピング無料（ご希望の方ご連絡下さい）◇メンズ23年05月発売dwe-5657re-1jr dw-6640re-1jr ga- dw-5900fa-1jr 2140re-1ajr ga-114re-1ajr #カシオ #CASIO #Gショック #デジタル #メンズ腕時計 #正規品新品 #ギフトラッピング無料 #ジーショック #腕時計 #送料無料 #正規品新品 #保証書正規品 #正規品新品保証書付き #デジタル腕時計 #国内モデル #国内正規品カラー・・・ブラックカラー...ブラックバンド...樹脂・シリコンバンドムーブメント...クォーツ・電池式

商品の情報 ブランド ジーショック 商品の状態 新品、未使用

G-SHOCK フロッグマン『GF-8250BS-1JR』『ベルベゼセット』