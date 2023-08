2022年激安 新品 MTG Refa BEAUTECH DRYER PRO リファ ドライヤー ヘアドライヤー

MTG Refa BEAUTECH DRYER PRO リファ ビューテックドライヤー プロ ホワイト 未使用新品です。

JCB THE CLASS(JCBカード)の

「ザ・クラス メンバーズ・セレクション 2023」より5月に届いたものです。

ラグジュアリーな外装箱もとても綺麗な状態です。

対象物センサーが髪の温度を検知して、きめ細やかなスタイリングに貢献します。

RE-AJ02A

サイズ(約)24.6cm×8.1cm×23.2cm

重量(約)740g

※値下げの予定はありません。

ReFa RE-AJ02A WHITE

#MTG

#Refa

#ドライヤー

#BEAUTECH

#リファ

#ビューテックドライヤープロ

タイプ···ヘアドライヤー

マイナスイオン···マイナスイオンあり

冷風···冷風あり

商品の情報 ブランド リファ 商品の状態 新品、未使用

