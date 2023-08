◆◇◆商品説明◆◇◆

★メーカー

カリモク

★商品名

3人掛けソファ

★詳細

※重量加算なし

★サイズ

幅2140奥行き930高さ930座面まで370㎜

◆◇◆商品状態◆◇◆

こちらの商品は住宅展示場展示品になります。

展示に伴い多少の小傷や擦れはございますが、全体的にはきれいなお品です。

状態は画像にてよくご確認の上ご入札をお願いいたします。

◆◇◆発送詳細◆◇◆

発送は基本『らくらくメルカリ便』か『たのメル便』での発送となります。

上記で取り扱い出来ないものは、発送方法、未定で出品しております。その場合、佐川飛脚便やその他の発送方法での発送となります。

着払い出品になっているものも基本元払いでの発送となりますので、購入後送料分はお振込みいただく場合もございます。

お品物によっては発送自体難しいお品もございますので、購入前にコメントをお願いいたします。弊社の倉庫に直接引き取りも歓迎しておりますので、引き取り日程を事前にご相談下さい。

商品保管場所は横浜市瀬谷区の倉庫となります。

火曜日と日曜日は定休日になりますのでそれ以外の日程でご相談下さい。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

