CHAMPION REVERSE WEAVE 90s

球数が少なくなっておりますのでお早めに

古着屋で購入して一度も使用しておりません。

コレクションが増え過ぎた為、整理します。

珍しいのが目が少し下についておりイレギュラー品かと思います。

その為コレクションとして使用せずに保管してました。

着丈 68

身幅 57

※注意点※

首後ろに色移りあり

後ろ脇下にほつれあり

着用には問題ないと思います。

写真に載せてますのでご確認下さい。

首元、リブ共に伸びも少なく状態はいい方かと思います。

購入時よりも安くしておりますので

よろしくお願いいたします。

カラー···グレー

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド チャンピオン 商品の状態 傷や汚れあり

