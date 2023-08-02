【開店記念セール！】 AIR JORDAN 1MID SE スニーカー

一度しか履いていないので美品です。
PUMA SnowMan コラボ 目黒蓮着用モデル 23.5㎝
普段23.5又は24のスニーカーを履いておりますが、少しタイトめなデザインでサイズが合わなかった為、出品致します。
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商品の情報
|商品のサイズ
|23.5cm
|ブランド
|エアジョーダン
|商品の状態
|未使用に近い
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一度しか履いていないので美品です。普段23.5又は24のスニーカーを履いておりますが、少しタイトめなデザインでサイズが合わなかった為、出品致します。お値下げ等相談下さい。ビームズユナイテッドアローズGAPユニクロUNIQLOH&MスケボースケートボードOFF-WHITEサカイsacaiシュプリームSupremeステューシーStussyNorth FaceノースフェイスKAWSESSENTIALSアディダスadidasYEEZYvans#NIKE#AirForce#AirForce1LowWhite_07JORDANジョーダンDUNKダンクLOWロウMIDミッドHIGHハイAIR FORCE1エア フォースAIR MAX1エア マックス1AIR MAX90エア マックス90AIR MAX97エア マックス97AIR MAX98エア マックス98AIR MAX95エア マックス95supremeシュプリーム
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|商品のサイズ
|23.5cm
|ブランド
|エアジョーダン
|商品の状態
|未使用に近い