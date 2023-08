カラー ネイビー ホワイト グレー

サイズはメンズL相当

●サイズ:タグ表記 Mサイズ

肩幅 61 cm

身幅 60 cm

着丈 60 cm

袖丈  53 cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●状態:

目立った汚れ、ほつれ毛玉などはありませんが、やや使用感はございます。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項:

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

ビームス BEAMS

ナノ・ユニバース nano・universe

ユナイテッドアローズ UNITED ARROWS

ディーゼル DIESEL

フランシスカ fLAnSisCA

ポロ ラルフローレン POLO RALPH LAUREN

シップス ジェット ブルー SHIPS JET BLUE

ポール・スミス Paul Smith

タケオキクチ TAKEO KIKUCHI

アーバンリサーチ URBAN RESEARCH

バーバリー BURBERRY

トゥモローラン TOMORROWLAND

ラコステ LACOSTE

マークゴンザレス MARK GONZALES

シンプリシテプリュス SIMPLICITE PLUS

バーバリー BURBERRY

ナイキ NIKE

アディダス adidas

アンダーアーマー UNDER ARMOUR

ザ・ノースフェイス THE NORTH FACE

パタゴニア patagonia

STUSSY ステューシー

A BATHING APE ア ベイシング エイプ

X-LARGE エクストララージ

THRASHER スラッシャー

NEIGHBORHOOD ネバーフット

HYDROGEN ハイドロゲン

Subciety サブサエティ

PHENOMENON フェノメノン

Ronherman ロンハーマン

graniph グラニフ

WEGO ウィゴー6

商品の情報 商品のサイズ L ブランド カルバンクライン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー ネイビー ホワイト グレーカルバンクライン プリントロゴ レアカラー ゆるだぼ90s サイズはメンズL相当●サイズ:タグ表記 Mサイズ肩幅 61 cm身幅 60 cm着丈 60 cm袖丈  53 cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態:目立った汚れ、ほつれ毛玉などはありませんが、やや使用感はございます。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項:自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

