お手頃価格 Panasonic LUMIX 45-150mm H-FS45150 レンズ(ズーム)

キヤノン EF50mm F1.8 STM

LUMIX ルミックス G VARIO 45-150mm/F4.0-5.6 ASPH. /MEGA O.I.S.

H-FS45150 シルバー

☆コンディション☆

●外観

目立つようなキズ・スレもなく非常に綺麗です。

●光学

撮影に影響しないわずかなチリはありますが、カビ、くもり、バルサム切れなどは無く綺麗な状態です。

●動作

動作確認済み。

ズーム動作、手ブレ補正も問題なく動作しており、映像もクリアです。

※詳細な外観は写真をご確認ください。

☆付属品☆

レンズ本体、後レンズキャップ、フード

<注意点>

・商品は丁寧にプチプチに包んで2日以内には発送いたします。

・その他、気になる点はお気軽にお問い合わせください。

どうぞ、よろしくご検討ください。

商品の情報 商品のサイズ マイクロフォーサーズマウント ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

