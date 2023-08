定番人気のモーターサイクルジャケット、カバーオール、バイカージャケット、ライダースで大変おすすめです。

定番人気のモーターサイクルジャケット、カバーオール、バイカージャケット、ライダースで大変おすすめです。ゆったりサイズなので、ユニセックスで女性がゆるダボで着てもいい感じです。ベルスタッフやバブアーをシンプルにした感じのとてもカッコいいジャケットです。襟のストラップやエルボーパッチなど、バイクにも使えるデザインです。最近無いがっしり肉厚なユーロヴィンテージやフレンチワークのようなコットンモールスキン生地で、年中幅広く活用できます。やや使用感あり、袖口や擦れる箇所の目立たないアタリやスレ、裏ジップ付近の目立たない変色などありますが、目立つ傷汚れもなく良い状態です。腰のベルトは紛失して欠品ですが使用も見た目も問題ありません。色々なファッションに合いそうな大変おすすめのアイテムです。□サイズ表記M. Lサイズ相当□色 ブラック□生地表記 10枚目画像 コットン□肩幅46cm□身幅55cm□袖丈64cm □着丈76cmサイズは目安で多少の誤差が出ます中古品の為、神経質な方は購入をお控え下さい。よろしくお願いいたします。#レトロ #アメカジ #ストリート #モーターサイクルジャケット #ミリタリージャケット #フィールドジャケット #フレンチワーク #フレンチカジュアル #ヨーロッパ古着 #USA古着 #ユーロヴィンテージ #ユーロビンテージ #Eurovintage #APC #アニエスベー #junyawatanabeman #ジュンヤワタナベマン #ポールスミス #ワコマリア #POLO #ラルフローレン #BELSTAFF#ベルスタッフ#バブアー #80s #90s #平成レトロ#昭和レトロ #菅田将暉 #ゆるダボ #古着女子#古着男子 #フルジョ#フルダン #ゆるだぼ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド パトリックコックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

