【年中無休】 YONEX EZONE 98L G2 ラケット(硬式用)

※カメラ不調のため、画像がボヤけております。ご了承ください。

RF様専用 ピュアアエロラファオリジン g2



Wilson ウェルソン K Six One 95

2022年1月販売

テニスラケット 硬式7本 yonex ブリヂストン ミズノ プリンス ビンテージ

定価37,400円

Babolat バボラ ピュアドライブ 100インチ 16/19



ピュアアエロ ラファ G2 新品未使用品

2022年4月に購入し、週1回の活動で10月まで使用しておりました。その後は自宅管理しております。

【デットストック新品】フィッシャー バキュームプロ MS 1本です ラスト1本！



N sixone tour 90×2本セット

あまり使用していなため、とても綺麗な状態です。

ウィルソン プロスタッフ97RF v11 prostaff

大きな傷や汚れは見当たりません

ウィルソン ULTRA TEAM V4.0 ウルトラチーム



head スピードmp ジョコビッチモデル ２本

ガットはYONEXのエアロンスーパー850（定価2,860円）を張っています。

Prince TOUR O3 100 2022 290g G2



Ｖコア100 300g グリップ1

グリップはYONEXのウェットスーパーストロンググリップ（定価484円）を巻いております。

【ビーチテニス】ドロップショット 2019 LEGEND BT



プリンス ファントムグラファイト 100 G2



新品【お宝 特典あり】ブリヂストン 人気 ラケット X-BLADE 限定 A

ラケット面の広さ・フェース面積（平方インチ）···95〜99.9平方インチ

【格安/新品ガット添付】Wilson PROSTAFF90ロジャー・フェデラー

グリップサイズ···2

2023 Vコア 100

重量（g）···275 〜 289.9g

ウィルソン Blade98 V8 18×20 G2



Wilson PROSTAFF SIX.ONE BLX 95



HEAD EXTREME MP NITE G2/エクストリームMP ナイト

#テニスラケット

美品★ウイルソン Wilson テニスラケット ウルトラ 100 V4.0

#テニス

エクストリーム MP ナイト G2

#ラケット

ウィルソン ウルトラツアー 95 ミニオンズ Wilson ULTRA Tour

#硬式

商品の情報 ブランド ヨネックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※カメラ不調のため、画像がボヤけております。ご了承ください。2022年1月販売定価37,400円2022年4月に購入し、週1回の活動で10月まで使用しておりました。その後は自宅管理しております。あまり使用していなため、とても綺麗な状態です。大きな傷や汚れは見当たりませんガットはYONEXのエアロンスーパー850（定価2,860円）を張っています。グリップはYONEXのウェットスーパーストロンググリップ（定価484円）を巻いております。ラケット面の広さ・フェース面積（平方インチ）···95〜99.9平方インチグリップサイズ···2重量（g）···275 〜 289.9g#テニスラケット#テニス#ラケット#硬式

商品の情報 ブランド ヨネックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

TF40 テクニファイバー 305gヨネックス e-zone98 イーゾーン98 2022Wilson ブレードV8 98 18×20 305gVコアプロ 100 2021 G2グラビティツアー 2021モデル