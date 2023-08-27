100%正規品 759 バーバリーズ　テーラードジャケット　カシミヤ混　ロゴくるみボタン　茶　M テーラードジャケット

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■ブランド

SUPER 120’S ULTRA-BLACK WOOL 1B-JKT



【参考定価¥85,800】ANATOMICA HOBEREAU MOLESKIN

Burberrys

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■素材

COMME des GARÇONS ジャケット



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・表地

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ウール100%(カシミヤ混)

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・裏地

ボリオリ 春夏ジャケット 44

ポリエステル

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■状態

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・多少の使用感はございますが目立つ傷汚れはありません。

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・カシミヤ混の生地で肌触り良く高級感のあるお品です。

【古着】21AW レシス Les six テーラードジャケット



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・珍しいBurberryのロゴを型押ししたくるみボタンで高級感とクラシックな雰囲気を味わうことができます。

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・裏地にネーム刺繍あります。

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【最高級生地】ロロピアーナ使用⭐︎ポールスミスコレクション⭐︎3B⭐︎ストライプ



BURBERRY BLACK LABEL テーラードジャケット モノグラム 総柄

■サイズ(cm)

muta ムータMMJKT-160506ボンディングジャケット メンズ ネイビー



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表記：96-86-170AB5

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着丈・・・・・・75

Dries van noten テーラードジャケット

肩幅・・・・・・46

トゥモローランドジャケット 42

身幅・・・・・・55

CASEY•VIDALENC テーラードジャケット

袖丈・・・・・・60

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サイズ違いによる返品は受け付けません。

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サイズ表記はあくまでも目安です。

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必ず上記採寸を参考にして下さい。

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■カラー

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茶色

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

無言購入OK！値下げコメント大歓迎！お気軽にお声掛けください！⚠️他サイトにも出品しておりますので突然ページを削除することがあります、ご了承ください〜〜当ページをご覧頂きありがとうございます❗️〜〜■ブランドBurberrysバーバリーズ■素材・表地ウール100%(カシミヤ混)・裏地ポリエステルキュプラ■状態・多少の使用感はございますが目立つ傷汚れはありません。・カシミヤ混の生地で肌触り良く高級感のあるお品です。・珍しいBurberryのロゴを型押ししたくるみボタンで高級感とクラシックな雰囲気を味わうことができます。・裏地にネーム刺繍あります。■サイズ(cm)表記：96-86-170AB5着丈・・・・・・75肩幅・・・・・・46身幅・・・・・・55袖丈・・・・・・60サイズ違いによる返品は受け付けません。サイズ表記はあくまでも目安です。必ず上記採寸を参考にして下さい。■カラー 茶色ブラウン他にもセットアップスーツ テーラードジャケット 各種コートやアウターなどメンズ、レディース問わず品揃え豊富に取り揃えておりますのでぜひご覧になってください。セットアップ ビジネス フォーマル スーツ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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