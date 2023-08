このレンズは外観に擦れや傷がありますが、問題なく動作します。見た目は写真の通りです。

AF-S VR Micro Nikkor 105mm f/2.8 G IF-ED

素人目で見た限りですが、内部にカビや曇りは無いと思います。使用している実感として、光学的な問題は無いかと。

SP AF90mm F2.8 MACRO PENTAX用

細かいところに気になる方は購入を遠慮していただけると幸いです。

70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)



【美品】ライカ SUMMILUX-M summilux 50mm f1.4

状態を鑑みての値付けで出品しているため、値下げはしません。

美品 NIKKOR - O Auto 35mm F2 ニコン



2069 Nikon Ai-s Ais NIKKOR 50mm f/1.8

防湿庫で保管しつつ、実用していました。

ソニー FE 35mm F1.8 SEL35F18F

付属品としてはフロントキャップ、リアキャップが付いていますが純正ではありません。

VILTROX 交換レンズ AF85mm/F1.8Ⅱ Eマウント (V06)

当方は非喫煙者です。

分解清掃済 沈胴型レンズ INDUSTAR-10 50mm f3.5 7



SONY FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM

旅行やお散歩など気軽に持ち出すことができる軽量かつコンパクトな設計です。ピントリングの滑らかなトルク感と大きな回転角により、ピント合わせがとても楽しいです。

SONY 20mm f1.8 Gレンズ 状態良好



SONY【 FE 35mm F1.4 GM 】SEL35F14GM

出てきた画を見ると、Distagonという光学系がほかのレンズと一線を画すとても味のあるレンズだと実感します。

OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 25mm 1.8 シルバー



LAOWA 100mm F2.8 2X ULTRA MACRO APO/SE

EFマウントなので、どのミラーレスカメラでもマウントアダプターがあるはずで、どのミラーレスカメラでも十分使用できると思います。もちろんEFマウントでも楽しめます。

SIGMA 30mm F1.4 DC DN sony Eマウント



美品 ニコン AF-S Micro NIKKOR 85mm f/3.5G VR

このレンズは現在では販売されていないレアな一本で、写りにこだわる方におすすめです。

SIGMA 30mm F1.4 DC HSM ニコン用



Samyang 14mm F.2.8 ED AS IF UMC eマウント 箱無

#カールツァイス

Carl Zeiss Distagon T* 35mm F2 ZE(EF用)

#コシナ

SIGMA 16mm F1.4 DC DN NDフィルター他セット Eマウント

#ZEISS

分解清掃済 Jupiter-8 50mm f2 ジュピター8 10



マミヤRZ セコール Z 180mm F4.5W-N フード付き #84

マウント···キヤノンEFマウント系

【美品】TAMRON 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2

フルサイズ対応···フルサイズ対応可

CONTAX コンタックス Sonnar ゾナー 180mm F2.8 MMG

開放F値···2.0~2.5未満

サムヤン20mm F1.8 ED AS umc Eマウント

焦点距離···18mm~70mm未満

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド カールツァイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

このレンズは外観に擦れや傷がありますが、問題なく動作します。見た目は写真の通りです。素人目で見た限りですが、内部にカビや曇りは無いと思います。使用している実感として、光学的な問題は無いかと。細かいところに気になる方は購入を遠慮していただけると幸いです。状態を鑑みての値付けで出品しているため、値下げはしません。防湿庫で保管しつつ、実用していました。付属品としてはフロントキャップ、リアキャップが付いていますが純正ではありません。当方は非喫煙者です。旅行やお散歩など気軽に持ち出すことができる軽量かつコンパクトな設計です。ピントリングの滑らかなトルク感と大きな回転角により、ピント合わせがとても楽しいです。出てきた画を見ると、Distagonという光学系がほかのレンズと一線を画すとても味のあるレンズだと実感します。EFマウントなので、どのミラーレスカメラでもマウントアダプターがあるはずで、どのミラーレスカメラでも十分使用できると思います。もちろんEFマウントでも楽しめます。このレンズは現在では販売されていないレアな一本で、写りにこだわる方におすすめです。#カールツァイス#コシナ#ZEISSマウント···キヤノンEFマウント系フルサイズ対応···フルサイズ対応可開放F値···2.0~2.5未満焦点距離···18mm~70mm未満

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド カールツァイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

E 35/1.8 OSS SEL35F18SONY SEL11F18 E 11mm F1.8超美品 NIKON AI-S NIKKOR 50mm f1.4 MF Y137希少 極美品 Helios-81 50mm f2 ニコンFマウント 3TAMRON (タムロン) AF28-300mmF3.5-6.3【みーおん様専用】VILTROX AF 56mm F1.4 STM Xマウント