2022年春の Dr.STONE 極上品‼️ドクターストーン 1〜26巻 一読のみ 全巻初版 少年漫画

全巻セットです。初版・帯付き・ジャンパラ付きです!★ジャンプコミックス専用サイズのビニールフィルムで保護しております。すべて当方が書店で新品購入しました。一読だけした後、ガラスケースにて保管をしていたものとなります。ヤケや大きな傷みはございません。Dr.STONE関連のオマケ付き。(詳細は画像にてご確認ください)状態の良いものをお探しだった方は是非この機会にご検討ください!※あくまで人の手に渡った物ですので過度に神経質な方はご遠慮ください。----------------------------------迅速丁寧な対応を心がけます! 1点1点心を込めて梱包いたします。 他にも色々と出品していますので ぜひ合わせてご覧ください^^ ↓ ↓ ↓ ↓ #たかあし断捨離2#Dr.STONE #ドクターストーン#全巻セット#美品#ジャンプ#ジャンプコミックス#単行本Dr.STONE(ジャンプコミックス) 稲垣理一郎/原作 Boichi/作画

