※発送までお時間頂きます。(プロフィール参照)

商品名: FLEXHOOD original China-Chic American retro color matching leather motorcycle jacket

カラー: YELLOW/ イエロー

ブランド名: FLEXHOOD

購入先: FLEXH O O D公式サイト

サイズ:

S:(着丈64/肩幅49/胸囲118/袖丈65)

M:(着丈65.5/肩幅50.5/胸囲122/袖丈66)

L:(着丈67/肩幅52/胸囲126/袖丈67)

XL:(着丈68.5/肩幅53.5/胸囲130/袖丈68)

2XL:(着丈70/肩幅55/胸囲134/袖丈69)

‼️以上のサイズ対応可能

他のストリートブランドの取り扱いは以下でございます。

AFGK A FEW GOOD KIDS (AFGK) アフューグッドキッズ

DONCARE ドンケア

Harsh and Cruel ハーシュアンドクルーエル

FREE WORLD ORDER

MAISON EMERALD メゾンエメラルド

SALUTE サルーテ

EVAE MOB エバモーブ

M.E.D.M(Mr. Enjoy. Da. Money)

ミスターエンジョイダマニー

COLDSTONE

TIWILLTANG

S45

OLDODER

VEIGENG

RTVG RETROVEGAS

FANOSTUDIOS

PCCVISION

AONE4SURE

CARTOONBOX

FLEXHOOD

KAKAZZY カカジ

ANIMEKAMI アニメカミ

他は↓↓

#五条悟•虚式「紫」取り扱い一覧

FLEXHOODブランドのみ↓ ↓

#五条悟•虚式「紫」FLEXHOOD取り扱い一覧

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

