【値下げ】 奇跡！フルレストア！元祖山水最高峰！超美品！山水プリメインアンプAU-D907F アンプ

奇跡！フルレストア！元祖山水最高峰！完動超美品！山水プリメインアンプAU-D907Fです。

希少！！Aura オーラ NOTE V2 CD/USB/FMレシーバー アンプ

外観はフロントパネルに目立つ傷は見られません。

まろやかで聴き疲れしない真空管サウンドが堪能できるハイブリッドプリアンプ♪❤

キャビネットも目に付く傷は無く、光沢があり全体的にとても綺麗です。

Line6 HX Stomp

裏パネルもこの機種にありがちな錆びは全く無く、特上コンディションです。

SONY SRS-NS7 ワイヤレスネックバンドスピーカー



【新品・未開封】FiiO BTA30 PRO

作動的には各出力からの音出しを確認しました。

TRIO トリオ レコードプレーヤー KP-F515 ターンテーブル 日本製

左右均等に音が出ており、音質の歪み等もありません。

スピーカー JBL CHARGE 4 ブラック

元祖山水最高峰モデルらしい、繊細で柔らかな音が出ております。

YAMAHA RX-A1070

オーディオ専門技術者によるメンテナンス内容は、劣化コンデンサー交換・ボリューム・スイッチ類の分解接点洗浄/アルコール清掃・オシロスコープ&テスターによる回路点検等です。

真空管アンプ エレキットTU-898



JBLPULSE3WHTJN

機種の定格

【値下げ＆希望価格不可】 ai-303



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型式インテグレーテッドDCアンプ

値下げしました★美品★FOSTEX パワーアンプ AP20d



最安 JBL PARTYBOX 300 パーティーボックス

実効出力130W+130W(8Ω、10Hz～20kHz、THD 0.003%)

DENON プリメインアンプ CDプレーヤー

130W+130W(8Ω、1kHz、THD 0.002%)

Golden Dragon KT88 SUPER 真空管

全高調波歪率(10Hz～20kHz、

SANSUI サンスイ AU-a607XR プリメインアンプ オーバーホール済み

実効出力時)0.003%以下(8Ω)

【M809-164-130】パワーアンプ ステレオアンプ Bluetooth5

混変調歪率(60Hz:7kHz＝4:1、SMPTE)0.003%以下(8Ω)

ヤマハ AVレシーバー RX-V479

出力帯域幅(IHF、両ch動作、THD 0.02%)5Hz～80kHz(8Ω)

SANSUI AU-D707G EXTRA ステレオアンプ メンテナンス済み中古

ダンピングファクター(新IHF、20Hz～20kHz)100(8Ω)

AT-HA26D DAC付ヘッドホンアンプ

周波数特性(1W)DC～300kHz +0 -3dB

Thomann S-150 MK2 トーマン ステレオパワーアンプ

エンベロープ歪測定限界以下TIM歪(Sawtooth法)

専用です BOSE COMPUTER MUSICMONITOR スピーカー

測定限界以下スルーレイト±250V/μsec(8Ω)

Cambridge Audio(ケンブリッジオーディオ) CXA60 シルバー

ライズタイム0.5μsec

YAMAHA LSX-70 箱無し Bluetoothスピーカー



DENON PMA-50 プリメンインアンプ USB-DAC

定格消費電力(電気用品取締法)320W

Muse HiFi M3 DAC

外形寸法幅460x高さ160x奥行444mm

Apple HomePod MQHW2J/A スペースグレイ

重量18.0kg

未使用品❗テスラ＆RFT製オペアンプ付❗欧州サウンドで楽しむ真空管フォノアンプ



ZEN-DAC ＆ ZENCAN セット販売

他にも多数出品しておりますので、是非ご覧になって下さい。

ジャンク SONY STR-DN2030 4K対応 7.1ch AVアンプ



ボーズBOSE RA-12レシーバー

OA-684

商品の情報 ブランド サンスイ 商品の状態 未使用に近い

奇跡！フルレストア！元祖山水最高峰！完動超美品！山水プリメインアンプAU-D907Fです。外観はフロントパネルに目立つ傷は見られません。キャビネットも目に付く傷は無く、光沢があり全体的にとても綺麗です。裏パネルもこの機種にありがちな錆びは全く無く、特上コンディションです。作動的には各出力からの音出しを確認しました。左右均等に音が出ており、音質の歪み等もありません。元祖山水最高峰モデルらしい、繊細で柔らかな音が出ております。オーディオ専門技術者によるメンテナンス内容は、劣化コンデンサー交換・ボリューム・スイッチ類の分解接点洗浄/アルコール清掃・オシロスコープ&テスターによる回路点検等です。機種の定格型式インテグレーテッドDCアンプ実効出力130W+130W(8Ω、10Hz～20kHz、THD 0.003%)130W+130W(8Ω、1kHz、THD 0.002%)全高調波歪率(10Hz～20kHz、実効出力時)0.003%以下(8Ω)混変調歪率(60Hz:7kHz＝4:1、SMPTE)0.003%以下(8Ω)出力帯域幅(IHF、両ch動作、THD 0.02%)5Hz～80kHz(8Ω)ダンピングファクター(新IHF、20Hz～20kHz)100(8Ω)周波数特性(1W)DC～300kHz +0 -3dBエンベロープ歪測定限界以下TIM歪(Sawtooth法)測定限界以下スルーレイト±250V/μsec(8Ω)ライズタイム0.5μsec定格消費電力(電気用品取締法)320W外形寸法幅460x高さ160x奥行444mm重量18.0kg他にも多数出品しておりますので、是非ご覧になって下さい。OA-684

商品の情報 ブランド サンスイ 商品の状態 未使用に近い

TEAC A-H01S USB DACステレオプリメインアンプDENON-800NEna8様専用Sonos ampsansui AU-α607iプリメインアンプ