【最安値】 プラチナpt900ペンダント　オパール1.67 ダイヤ0.09ct 1.76g ネックレス

プラチナ pt900 ペンダント 最長19㎜

Baccarat レッドフラワー K18 ネックレス



【GIANNI LO GIUDICE MILANO】ネックレス、新品未使用

オパール 10.3㎜×7.9㎜ 1.67 ct

ヴィンテージ 仏国ホールマーク925刻印 超巨大 天然琥珀ペンダントチョーカー



ゼロックスゴールド98㎜高波動ペンダントXバイブルTOP2点セット

ダイヤ 3ps 計 0.09ct

現行品✨ディオール PETIT CD ブレスレット バングル 星



✨刻印✨U字フック✨ハードウェアネックレス‼️刻印‼️ブレスレットピアスも有り

重さ 1.76 g

ティファニー Tスマイルネックレス ローズゴールド ピンクゴールドTiffany



モナカジュエリー ナチュラルダイア ネックレス

未使用 新品

サマンサシルヴァ ネックレス リング



Christian Dior(ディオール) ネックレス

写真⑧ オパール10時くらいの位置に面キズあります。

K18WG さくらんぼ 天然ダイヤモンド デザインネックレス



ブルガリ ホワイトゴールド

写真 ⑦

Pt ガーネット ダイヤ ペンダント ネックレス 田崎 タサキ

幅0.7㎜ネックレスを通したイメージです。

CHANEL ストーン ココマーク スネークチェーン ネックレス 00A 刻印有



匿名配送 ♡ ピンクサファイア ダイヤモンド キラキラ 可愛いネックレス

#yoshi

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

プラチナ pt900 ペンダント 最長19㎜オパール 10.3㎜×7.9㎜ 1.67 ctダイヤ 3ps 計 0.09ct 重さ 1.76 g未使用 新品写真⑧ オパール10時くらいの位置に面キズあります。写真 ⑦幅0.7㎜ネックレスを通したイメージです。#yoshi

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

新品 ダイヤモンド ネックレス 0.40ct K18TOUS K18 ペンダントトップ チェーンはついていません！k18金トップ カメオダイヤ ネックレス 新品✨HERMES✨Hキューブゴールドネックレス✨4℃ K10 イエロー ゴールド ネックレス定価8.8万 スタージュエリー Mysterious Heart K18NC Mgivenchy vintage ラインストーンネックレス