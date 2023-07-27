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【最安値】 プラチナpt900ペンダント　オパール1.67 ダイヤ0.09ct 1.76g ネックレス

商品の説明

プラチナ　pt900 ペンダント　最長19㎜
Baccarat レッドフラワー K18 ネックレス

【GIANNI LO GIUDICE MILANO】ネックレス、新品未使用
オパール　10.3㎜×7.9㎜　1.67 ct
ヴィンテージ 仏国ホールマーク925刻印 超巨大 天然琥珀ペンダントチョーカー

ゼロックスゴールド98㎜高波動ペンダントXバイブルTOP2点セット
ダイヤ　3ps 計　0.09ct
現行品✨ディオール PETIT CD ブレスレット バングル 星

✨刻印✨U字フック✨ハードウェアネックレス‼️刻印‼️ブレスレットピアスも有り
重さ　1.76 g
ティファニー　Tスマイルネックレス　ローズゴールド　ピンクゴールドTiffany

モナカジュエリー　ナチュラルダイア　ネックレス
未使用　新品
サマンサシルヴァ　ネックレス　リング

Christian Dior(ディオール) ネックレス
写真⑧ オパール10時くらいの位置に面キズあります。
K18WG さくらんぼ　天然ダイヤモンド　デザインネックレス

ブルガリ　ホワイトゴールド
写真　⑦
Pt ガーネット ダイヤ ペンダント ネックレス 田崎 タサキ
幅0.7㎜ネックレスを通したイメージです。
CHANEL ストーン　ココマーク　スネークチェーン　ネックレス　00A 刻印有

匿名配送　♡　ピンクサファイア　ダイヤモンド　キラキラ　可愛いネックレス
#yoshi

新品 ダイヤモンド ネックレス 0.40ct K18

商品の情報

商品の状態新品、未使用

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k18金トップ　カメオ

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✨HERMES✨Hキューブゴールドネックレス✨

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定価8.8万 スタージュエリー Mysterious Heart K18NC M

givenchy vintage ラインストーンネックレス
プラチナ　pt900 ペンダント　最長19㎜オパール　10.3㎜×7.9㎜　1.67 ctダイヤ　3ps 計　0.09ct 重さ　1.76 g未使用　新品写真⑧ オパール10時くらいの位置に面キズあります。写真　⑦幅0.7㎜ネックレスを通したイメージです。#yoshi

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商品の状態新品、未使用

【最安値】 プラチナpt900ペンダント　オパール1.67 ダイヤ0.09ct 1.76g ネックレス

58分钟前

【最安値】 プラチナpt900ペンダント　オパール1.67 ダイヤ0.09ct 1.76g ネックレス

¥23,500 ¥13,160

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eacf4cf

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eacf4cf
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