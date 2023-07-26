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日本最級 crucial M.2 SSD P3 Plus CT2000P3PSSD8JP PC周辺機器

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Crucial CT2000P3PSSD8JP
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PCIe 4.0 NVMe
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M.2 2280
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商品の状態新品、未使用

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日本最級 crucial M.2 SSD P3 Plus CT2000P3PSSD8JP PC周辺機器

30分钟前

日本最級 crucial M.2 SSD P3 Plus CT2000P3PSSD8JP PC周辺機器

¥18,700 ¥14,025

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