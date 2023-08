Travis Scott × Nike Air Jordan 1 Low OG "Black Phantom"

トラヴィス スコット ブラックファントム

SNKRSで購入しました。

スニダンにも出品中です!

状態:新品未使用

サイズ:25.5

間違いなく国内正規販売の新品ですが、製造上の傷や汚れがありました際は対応できませんので、ご容赦ください。

すり替え防止の為に返品は受け付けられませんので、宜しくお願い致します。

トラヴィス・スコット × ナイキ エアジョーダン1 ロー OG "ブラック ファントム"

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

