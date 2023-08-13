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【在庫処分】 guernika　ゲルニカ　オスカー　セサミストリート Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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guernika　Tシャツ
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オスカー
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サイズ:XXL
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袖丈:22
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Christian Dior クリスチャンディオール Tシャツ
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新品 Maison Margiela半袖 MM6Tシャツ/カットソー 男女兼用
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エフアールツー　#FR2 Box Logo T-shirt　サックスブルーM

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素人採寸ですので誤差ありきで参考にしたください
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本人、同居人非喫煙者。
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梱包は犬が入ってこない場所で行っています。
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神経質な方はご遠慮ください。
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国内正規品 クロムハーツ 5スター ロゴ 胸ポケット付 半袖 Tシャツ
中古品ですが目立ったダメージ見当たりませんでした。
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素人保管ですのでご了承ください。
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水濡れ防止の上発送致します。
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非売品★映画 KILL BILL キルビル 五点掌爆心拳Tシャツ★ユマサーマン
その他ご要望がある方・コンビニ/ATMお支払いの方は購入前にコメントをお願い致します。

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商品の情報

商品のサイズ2XL(3L)
商品の状態目立った傷や汚れなし

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guernika　Tシャツオスカーになりますサイズ:XXL袖丈:22肩幅:54.5身幅:60着丈:79着用回数:３回程度素人採寸ですので誤差ありきで参考にしたください即購入歓迎値下げ交渉可犬を飼っています。本人、同居人非喫煙者。梱包は犬が入ってこない場所で行っています。神経質な方はご遠慮ください。中古品ですが目立ったダメージ見当たりませんでした。素人保管ですのでご了承ください。水濡れ防止の上発送致します。その他ご要望がある方・コンビニ/ATMお支払いの方は購入前にコメントをお願い致します。

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商品のサイズ2XL(3L)
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20分钟前

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