人気ブランドを ※nikon123様用※LAOWA 10-18mm F4.5-5.6 ZOOM レンズ(ズーム)

LAOWA (ラオワ) 10-18mm F4.5-5.6 ZOOM

【ソニーE用/フルサイズ対応/MFレンズ】

ソニーEマウント用のLAOWAの広角ズームレンズです。

MFレンズなのでAF効きません、ご注意ください。

3年ほど前に中野のフジヤカメラにて新品購入いたしました。当初10万円ほどで購入しました。

3回ほどしか使用しておらず、丁寧に扱っておりましたので綺麗な状態です。

ドライボックスに乾燥剤を入れて保管しておりました。

フルサイズの希少な超広角レンズで、中古では中々出回りませんのでこの機会にどうぞ。

使用に伴いスレキズ、レンズ内わずかなチリホコリがありますが、写りには影響がありません。

大きなキズありません。

フードにスレあります。

細かく写真を掲載しておりますのでそちらでご確認をお願いいたします。

a7IIIにて動作確認済。

付属品はすべて揃っております。

・元箱 ※バーコード切り抜きあり

・フロントキャップ

・リアキャップ

・リア部フィルター

返品不可。

写真をよくご確認の上ご購入下さい。

仕事のため発送にお時間かかりますことご容赦下さい。

希望日ございましたら予めご相談下さい。

-------------------------

#超広角ズームレンズ

#laowa

#10-18mm

#ズームレンズ

#eマウント

SONY用フルサイズMFレンズ

マウント...αEマウント系

フルサイズ対応...フルサイズ対応可

焦点距離(ワイド側)...10mm~12mm未満

焦点距離(テレ側)...~18mm未満

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント ブランド ラオワ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

