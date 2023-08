超特価SALE開催！ HARVESTY (ハーベスティ) コーデュロイ オーバーオール オーバーオール

去年一目ぼれして購入したのですが、着用する機会がなく出品いたしました。

サカイジャンプスーツ ブラック

試着のみの新品ですが、個人のクローゼットに保管していたものなので

ご理解いただける方のみご検討いただけると幸いです。

【下記公式より】

丸みのあるゆったりシルエットのオーバーオール。

リラックス感ある大人カジュアルコーデが楽しめます

サイドの大きなポケットには内側に小さなポケットもあり、

スマホやお財布も収まりバッグ要らずの容量です。

太めのうねのコーデュロイでヴィンテージ感と温かみがあり、

適度な厚みのある生地です。

ユニセックスのサイズ展開です。

(単位:cm)

【サイズ:2】

バスト114 / ヒップ129 / 股上66 / 股下69 / ワタリ41 / 裾幅27

※平置きでの採寸のため多少誤差が生じます。ご了承ください。

【素材】綿100%

【カラー】

IVORY:アイボリー(31)

【生産国】日本

HARVESTY (ハーベスティ)

HRVESTYのコンセプトは「着る人の日常を豊かにする服」。

自らのスタイルをカテゴライズすることなく、シンプルかつ柔軟で、

遊び心をもった大人のための服を作っています。

カラー···ホワイト

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···無地

素材···コーデュロイ

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ハーベスティ 商品の状態 新品、未使用

