商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド グッチ 商品の状態 未使用に近い

GUCCI(グッチ) ×THE NORTH FACE ノースフェイス 21AW ロゴデザイン ジョギング パンツ ブルー 663910 ZAHSZ 希少ビッグサイズサイズXLウエスト:37.0センチ ワタリ:30.0センチ 股上:28.5センチ 股下:70.0センチ 裾幅:10.5センチ【The North Face x Gucci trousers】The North FaceとGucciのコラボコレクションの一部です。流行に流されず長く使える一品。GUCCI/Pantalon The North Face x Gucci 663910ZAHSZ 4316 663910 ZAHSZ 1000グッチのパンツです。街ゆく誰もが視線を注ぐ、クールな逸品。この製品は、THE NORTH FACE x GUCCI コレクションのアイテムの1つ。自己発見と自己表現を重んじるという共通の価値観を持つ2つのブランドが共鳴し、誕生したコラボレーションです。このアイテムは、THE NORTH FACE x GUCCI ロゴと、フラワープリントや森をモチーフにしたパターンといった、鮮やかなカラーが特徴です。休日のタウンをコーヒー片手に歩く、海外セレブのようなハイエンドカジュアルに仕上げます。【商品仕様】テクニカルジャージー フリースTHE NORTH FACE x GUCCI 熱転写ロゴTHE NORTH FACE x GUCCI ロゴ付き コントラストカラー ウエストバンドブランドロゴ入りの保存袋付きかなり軽いパンツでランニングなど運動にも使えます。タグ付きのほぼ新品です。素人保存であることをご理解ください。購入は楽天市場にて購入しました。 supremeやオフホワイトなどハイブランド好きな方におすすめです。115.34249rbri

