ご覧頂きありがとうございます♪

◆商品

コールマン Coleman ホワイトガソリンランタン 290A もみの木ケース

◆商品状態

94年2月製造のヴィンテージ品です。ポンプカップ交換、着火確認済みです。火力調整ノブが固い状態です。年代ものですのでタンク塗装剥がれなどが若干あります。状態は商品画像にてご確認をお願い致します。

簡易クリーニング、アルコール除菌作業済みです♪

◆梱包

エアーパッキン、ダンボールにて梱包し、敏速にお送りさせて頂きますm(_ _)m

【その他、注意事項】

ホームクリーニングを実施していますが個人出品で見落としや取りきれない汚れが残っていることもあります。

受取後に万一、配送による破損などが疑われる場合は必ず【評価前】に取引メッセージにて連絡をお願い致します。真摯に対応させて頂きます。

気持ちの良い取引を心がけています。ご協力頂けると幸いです。宜しくお願い致します^^

商品の情報 ブランド コールマン 商品の状態 やや傷や汚れあり

