◉付属品

◉詳細サイズ(サイズはcm表記です)

L

肩幅 44.5

身幅 48.5

袖丈 64

着丈 62

【商品名】JACKET-BRIDGEPORT,3IN1,LTHR



衣類に関して、肩幅の計測がない場合には、ラグラン仕様となります。

その場合には、袖丈は脇から袖先までを計測しています。

※平置き採寸しております。多少の誤差はご容赦下さい。

◉カラー

ワインレッド

◉素材

レザー

◉商品状態

(B) 傷や汚れあり(キズ、汚れがある商品)

◉備考:

全体的に使用感があります

◉管理番号

3-YE025

◉保管管理

0-7

◉古物営業許可

古物営業許可取得済みです。

番号は、プロフィール欄に記載してあります。

◉出品物について

出品する品物は全て、古物営業法を遵守の上、出品前に鑑定士が入念な真贋鑑定をいたしております。

購入先は、主に百貨店、正規店、ブランドショップ、質屋、古物業者競市になります。

また、商品の状態や色味、採寸には細心の注意を払い記載しておりますが、全てを記載することは困難なので、中古品のご理解のある方のみご購入下さい。

◉返品について

商品が万が一正規品と認められなかったり、状態が著しく異なる場合には返品返金の対応を致しますので、安心してご購入下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バーバリーブラックレーベル 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バーバリーブラックレーベル 商品の状態 やや傷や汚れあり

