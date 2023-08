✅ご覧頂き、ありがとうございます^^

✅商品情報

WTAPS 21ss FLYERS LS

・ブランド

イエローシルクビンテージチェックロゴショートスリーブシャツ

LOUIS VUITTON

CHALLENGER シャンブレーシャツ

ルイヴィトン

WASHED FINX TWILL SHIRTS



キャプテンサンシャイン シャツ 新品未使用



Paul Smith 19SS Harold's Landscape シャツ

・色柄

値下❗《I.ミヤケ、プリ―ツシャツ》(M)(美品)シルバーグレー、男女兼用939

アイボリー

ペラフィネのネルシャツ

ベージュ

新品!!海外限定!!ノースフェイス総柄 ハーフドームキャラ オープンカラーシャツ

ダークブラウン

こういち様専用 シャツ パーカー セット

白

希少 状態◎ 90s OLD EMPORIO ARMANI リネンシャツJKT

茶

50年代 60年代 louis 総柄 コットン シャツ アメリカ製



Supreme Leopard Silk S/S Shirt Tan

色の判別がしずらいですので、アップの写真でご確認くださいませ。

Supreme 19SS 2-Tone Denim S/S Shirt L



【Paul Smith】美品ポールスミス アメリカンジャケット期 フェザー柄 羽



【激レア】 Old Town Fisherman Pullover Shirt

・特徴

新品 インディヴィジュアライズドシャツ シャツ 半袖 ギンガムチェック ブラック

刺繍ロゴ

【極美品 定価4万】ポールスミス シャツ 花柄 フローラルプリント 22SS L

モノグラム

RRL Jacquard ネイティブ柄 ウールコットン ジャケット

総柄

[美品]BLACK LABEL CRESTBRIDGE レッド×ブラウン LL



Midorikawa 20ss プリントシャツ

左袖にLV刺繍あり

SASSAFRAS ササフラス ダンガリーシャツ



L【1piu1uguale3】メンズ レインボー デニム ウエスタンシャツ



古着 vintage ジャケット



ATTACHMENT アタッチメント カズユキクマガイ シワ加工 チェックシャツ

・サイズ表記

COMOLI 21SS ベタシャンプルオーバーシャツ 黒 3 コモリ

Lサイズ

【美品】BOTTEGA VENETA



〔希少〕60'S VINTAGE WOOL ベースボールシャツ 実寸L



TENDERLOIN テンダーロイン T-BOWL SHT ボーリングシャツ

・素材

新品 希少 定価4万エヌハリウッド 22SS ミリタリーシャツ

コットン

エヌハリウッド ロングシャツ



TAKUYA∞着用 tenderloin ベースボールシャツ



FreshService PERTEX LIGHTWEIGHT SHIRT

・状態

新品 藤井風 ボーリングシャツ M 黒 ヘンレコユニフォーム

良好

Supreme シュプリーム L レーヨン シャツDeep Space スペース



SUN SURF SPECIAL サンサーフスペシャル アロハ SS30691



バーバリーロンドン シャツ 半袖 ノバチェック L ベージュ 古着 コーデ



ギャルソンのフーディシャツ

✅サイズ詳細 (単位:cm)

60’s シアーズローバックス Sears Roebucks デニム シャツ

平置き採寸

○★新品未使用 ブラックレーベル・クレストブリッジ シャツ L ネイビー

肩幅:47

グッチのストライプシャツgucci

身幅:54

アットラスト at last&co CPOシャツ 検 テンダーロイン

袖丈:67

【美品】ステューシー オープンカラーシャツ

着丈:80

MASU シャツ



stone island リネンシャツ



90s ラルフローレン ADAMS モノトーン 開襟 シャツ

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

【5/28出荷】ブルックスブラザーズ Made in USA



【安すぎる!】ポータークラシック ウールオンプレシャツ L ブラック



SORONO POWDER COTTON OVERSIZED SS SHIRTS



ヴァレンティノ 半袖シャツ

✅発送期間

GRIMEY ボタンシャツ ビッグサイズ

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。

7540【即完売モデル】シュプリーム☆ワンポイントロゴ総柄デザインシャツ



【柄シャツ 総柄 幾何学柄 オープンカラー オーバーサイズ USA製 古着】



アトリエブルーボトル Hiker's SHIRTS



未着用 リアルマッコイ リアルマッコイズ アロハ サイズM MH-S802

✅注意事項

デッドストック ラルフローレン オープンカラーシャツ

・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。

【激レア90s】ポロスポーツ ワンポイント刺繍ロゴ デニムシャツ XL



cahlumn シャツ

・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

✦美品✦80~90s ヴィンテージ Ralph Lauren ボタンダウンシャツ



orSlow オアスロウ



激レア【JNCO JEANS】フライングV ギター刺繍 オープンカラーシャツ



Graphpaper グラフペーパー リネンオーバーサイズバンドカラーシャツ

✅さいごに

COMORI(コモリ) バンドカラーシャツ サンドピンク

皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく

90s★ラルフローレン ペイズリー バンダナ柄 ボタンダウンシャツ ネイビー

思っています。

MUSHROOM NIGHT SHIRT テンボックス シャツ



【JIEDA / ジエダ】LACE SHIRT

是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。

WACKO MARIA 森山大道 アロハ サイズs

210

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

stone island shadow project 半袖シャツ【3点まとめ買い】総柄シャツ レトロ エスニック 総柄ポロシャツ【OVY新品定価】Cordura Lineman ShirtsTHREE FACE レーヨンシャツ オンブレ シャドーチェックCOMMISSION rider shirts 深水光太 モーガン蔵人着用パゴン メンズシャツ 獅子 M【美品】サンサーフ 総柄 ボーダーパターン レーヨン アロハシャツ美品 AG SHIRT エージーシャツプルオーバー【希少】コムデギャルソンオムプリュス ノーカラーシャツ ホワイト AD1989MASU マーブルデニムシャツ