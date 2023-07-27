新しい到着 テレワーク オフィスチェア❤️メッシュ✨椅子 疲れない 360度回転 通気性 デスクチェア

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【跳ね上げ式アームレスト】上に90度まで跳ね上げられることで、使わない時にも邪魔にならない跳ね上げ式アームレストオフィスチェアが新登場！手前に引くだけで簡単に上げ下ろしできる、用途に合わせた使い分けが可能になります。すっきり収納でき、約1㎡のスペースが節約でき、お部屋のスペースを有効に活用できます。

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【通気性抜群のメッシュ生地】オフィスチェアの背もたれは競技用メッシュ素材を採用して、よりよい伸縮性があり、通気性に優れています。夏場や暖房の効いた冬場でも蒸れずに快適な座り心地を実現します。それに座面は高反発ウレタン素材を採用しており、心地よいクッション性があり、リラックス効果が抜群で、ソファのように包み込まれる快適な座り心地が体験できます。テレワーク用、勉強用、在宅ワーク用、様々な場合で活躍です。

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【実用性満点の多機能】

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◎約30度ロッキング機能

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◎8cm昇降機能

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◎スムーズに移動できる静音キャスター

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◎360度回転座面

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【ヘッドレスト＆ランバーサポート付き】人間工学設計で、更に可調節のランバーサポートが付きます。背中をしっかり支え、長時間座っても疲労出にくいです。

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【簡単に組立可能・商品仕様】オフィスチェアのサイズ：幅60×奥行60×高さ107-117cm(座面高:42-52cm)。高さ調節が可能なので、小柄な女性にも座りやすいモデルとなります。また、本体重量は15kgですが、静止耐荷重は約150KGに達しており、ご安心して利用いただけます。組み立てには、道具も日本語説明書も付いていますから誰でも20分以内に八つのシンプルステップでこのオフィスチェアを組み立てることができます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

この度は数ある商品の中からお選び頂きましてありがとうございます(^^)❤️送料無料❤️コメントなし即購入大歓迎❤️新品未使用品#KKmamaアイテム 以下商品説明です*・゜゜・*:.。..。.:*・.。.:*・゜゜・**・゜゜・*:.。..・*【跳ね上げ式アームレスト】上に90度まで跳ね上げられることで、使わない時にも邪魔にならない跳ね上げ式アームレストオフィスチェアが新登場！手前に引くだけで簡単に上げ下ろしできる、用途に合わせた使い分けが可能になります。すっきり収納でき、約1㎡のスペースが節約でき、お部屋のスペースを有効に活用できます。 【通気性抜群のメッシュ生地】オフィスチェアの背もたれは競技用メッシュ素材を採用して、よりよい伸縮性があり、通気性に優れています。夏場や暖房の効いた冬場でも蒸れずに快適な座り心地を実現します。それに座面は高反発ウレタン素材を採用しており、心地よいクッション性があり、リラックス効果が抜群で、ソファのように包み込まれる快適な座り心地が体験できます。テレワーク用、勉強用、在宅ワーク用、様々な場合で活躍です。 【実用性満点の多機能】 ◎約30度ロッキング機能 ◎8cm昇降機能 ◎スムーズに移動できる静音キャスター ◎360度回転座面 【ヘッドレスト＆ランバーサポート付き】人間工学設計で、更に可調節のランバーサポートが付きます。背中をしっかり支え、長時間座っても疲労出にくいです。 【簡単に組立可能・商品仕様】オフィスチェアのサイズ：幅60×奥行60×高さ107-117cm(座面高:42-52cm)。高さ調節が可能なので、小柄な女性にも座りやすいモデルとなります。また、本体重量は15kgですが、静止耐荷重は約150KGに達しており、ご安心して利用いただけます。組み立てには、道具も日本語説明書も付いていますから誰でも20分以内に八つのシンプルステップでこのオフィスチェアを組み立てることができます。

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