【購入先】

某大手リサイクルショップで購入した確実正規品になります

【ブランド】

BURBERRY

バーバリー

【サイズ】

実寸サイズ(cm)

持ち手 46.5

マチ 5

高さ 25

幅 34

【アイテム詳細、情報】

このバーバリーのトートバッグは、ブラックのPVC素材とノバチェック柄が組み合わさっており、スタイリッシュでモダンな印象を与えます。

プレートブランドロゴが施され、高級感が漂います。

荷物が多い日でも安心して持ち運べます。広々とした内部にはポケットが備わっており、収納力も抜群です。

普段使いはもちろん、旅行やビジネスシーンでも活躍してくれることでしょう。

PVC素材は、丈夫で耐久性に優れており、雨の日でも安心して使えます。

また、ノバチェック柄はバーバリーのトレードマークであり、洗練された印象を与えてくれます。

商品の状態としましては、細かな傷、擦れはございますが、致命的な目立つキズ・ヨゴレ等はないかと思います。

※画像を参照ください。

発送前に検品しますがそれでも見落としてしまった記載や画像にない細かな汚れや傷などがある場合がございます。

その際は一度人の手に渡った中古品ですのでご理解ください。

※喫煙者、ペットはいませんのでご安心ください。

●発送

匿名発送となっておりますので安心してご購入ください。

●梱包

質の良い商品をできるだけ安く提供させて頂くために簡易梱包、再生袋などで発送させて頂くことをご理解ください。

●フォロー割あり

当アカウントをフォロー後にコメント欄にてお知らせ頂ければ金額に合わせて割引させて頂きます。

(基本2000円未満の商品は対象外となる場合があります)

詳しくはプロフィールをご参照ください。

その他ご質問や値引きのご相談などお気軽にコメントください。

こちらのアイテム以外にも多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。

管理番号 7590

商品の情報 ブランド バーバリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

