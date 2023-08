おまとめ買いで購入金額よりさらに5%OFFいたします♡

○商品について

TOKUKO 1er VOL トクコ プルミエヴォルの花柄刺繍のチュニックです。

水墨画風のシックな花柄にシルバーのあとで花柄刺繍が施されています。

裾のステッチも同糸で大変おしゃれです。

9サイズですが、ゆったりとしています。

裾がフレアに広がるシャツチュニックです。

薄手で透け感があり、夏でもサラリと一枚で着て気持ちいい薄さです。日焼け防止、風除けやお肌を出したくない時におすすめです^ ^

プルオーバー トップス シャツ 長袖 前開き カーディガン 羽織り ゆったりサイズ 冷房よけ 重ね着 比翼ボタン シャツ オーガンジー シャリ感 トクコプルミエボル 日本製 シースルー素材

○サイズ 平置き実寸(cm)

9(M相当)

肩幅 41

袖丈 53

身幅 57

着丈 74

○状態

着用感の少ない美品です。まだまだ気持ちよくご利用いただけます。

○カラー

ブルーグリーン系(青緑)

1枚目の色味が実物に一番近いです。

○素材

ポリエステルなど

プロフィールご一読ください。

取扱商品は以下から入手したものです。

大手リサイクルショップまたはネットストア、個人買取。

KG-31067305

カラー···グレー

袖丈···長袖

柄・デザイン···刺繍

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トクコプルミエヴォル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トクコプルミエヴォル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

