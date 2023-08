昭和レトロなペッパーちゃんのオリジナルお洋服と小物セットです。

長期自宅保管品のため、経年変化、劣化見られますが比較的状態の良い綺麗なお品です。

タオル布のお洋服、白の部分にくすみ少し見られます。

タグはタンクトップのみに付いています。

貴重なサングラス、ラジオセットです。

状態は写真でご確認ください。

モデルのドールさんは含まれません。

ご理解頂ける方のみ、よろしくお願いいたします。

ベイブレード対戦セット3種!



商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

