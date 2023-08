NIKE

CLASSIC CORTEZ KM QS Kenny Moore Broken Foot

US 10.5 / 28.5CM

ナイキ クラシック コルテッツ "ケニー・ムーア" クイックストライク バーシティーロイヤル 943088-400

1972年に発売されたコルテッツはナイキの創始者"Bill Bowerman"が手掛けたランニングシューズです。当時Bill Bowermanは陸上のコーチとして、オレゴン大学の陸上選手 Kenny Mooreを指導していましたが、トレーニング中にムーアが骨折。その怪我をきっかけに、ムーアのための特製シューズとして制作されたのが、コルテッツの前進となるモデルです。その後、ムーアはバウワーマンによる試作品シューズを履いて1000マイル以上を走り、伝説的なコルテッツを生み出すための基盤づくりに貢献したそうです。通称"BROKEN FOOT"と呼ばれるこちらは上質なスエードとデボス加工のヒールロゴを使用し、インソールにはケニー・ムーアの骨折時のレントゲン写真がプリントされたリミテッドモデルです。

2017年発売

新品未使用品

個人保管の新古品と捉えていただければと思います

現状渡しとなります

出品に際して商品を確認してはいますが素人保管となりますので万が一の瑕疵に関してはご容赦下さい

尚神経質な方の購入はご遠慮願います

評価0の方との取引はトラブルしか誘発されない為今後は一切お断りします

円滑な取引をお願いします

ncnr

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

