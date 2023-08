【楽天カード分割】 KCON JAPAN 2022 MD NiziU マヤ ポラロイド アイドル

人気グループ···NiziU

グッズ種類···チェキ

即購入⭕️

KCONJAPAN2022の会場でMD(グッズKCONNiziUトートバッグ)を購入した際に封入されていた(当選)したポラロイドです。

公式なので今回はサインはありませんが本物だと思われます。

大切に保管しておりましたが、ペン卒のため、出品致します。

ちなみにビジュアルは韓国でのスケジュール釜山国際映画祭に出演したときの衣装でとても可愛いです。

素人保管になりますので念の為神経質な方は御遠慮ください。

またコロナが今よりもっと酷い時だったため、家に帰ってアルコールをしました。申し訳ありません。2枚目のまるで囲んだところを参考にしていただきご理解の上ご購入下さい。

#NiziU

#マヤ

#KCONJAPAN2022

#KCON

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

